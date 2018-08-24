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Задержанное в ЮАР российское судно перевозило промышленную взрывчатку

11:52
  • пятница
  • 24 августа 2018

Задержанное в южноафриканском Порт-Элизабет российское судно перевозило промышленную взрывчатку без соответствующих документов, рассказали в посольстве. Там добавили, что судно не арестовано, ограничений к экипажу не применяется, компания-владелец экстренно оформляет необходимые бумаги.

В российском посольстве в ЮАР сообщили, что задержанное в порту этой страны судно из России перевозило промышленную взрывчатку без соответствующих документов. Слова сотрудника дипломатического представительства цитирует "Интерфакс".

"На борту перевозили в том числе промышленную взрывчатку (ЮАР не конечная цель этого груза), на которую не были оформлены соответствующие документы. Сейчас Трансфлот (компания-владелец судна) экстренно дооформляет бумаги", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что судно не арестовано, ограничений к экипажу не применяется.

23 августа СМИ написали, что в южноафриканском Порт-Элизабет задержали российское судно с опасным грузом, которое направлялось из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос.

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