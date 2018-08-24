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Собянин: медицинский комплекс в Коммунарке примет пациентов уже в 2019 году

12:00
  • пятница
  • 24 августа 2018

Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства больничного комплекса в Коммунарке. Мэр столицы отметил, что учреждение примет первых пациентов уже в следующем голу.

Медицинский комплекс в Коммунарке станет крупнейшим лечебным учреждением столицы. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительных работ.

"Впервые за последние десятилетия в чистом поле возводится крупнейший больничный комплекс в составе детской больницы, взрослой больницы, роддома, диагностического и амбулаторного центров. Первая очередь - больничный и диагностический комплекс - будет введена уже в следующем году, вторая очередь - роддом, амбулаторный центр и детская больница будут введены в 2020 году", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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