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Обрушившийся мост в Генуе снесут

12:23
  • пятница
  • 24 августа 2018

Выстоявшие конструкции моста в Генуе будут снесены. Экспертиза показала, что они неустойчивы и также могут обрушиться.

Обрушившийся мост в Генуе будет полностью снесен, об этом сообщил губернатор Лигурии Джованни Тоти, передает РИА Новости.

После трагедии были проведены экспертизы, которые показали, что восточная и западная части моста также могут рухнуть. В связи с этим было принято решение о сносе виадука. Во время демонтажа моста расширят "красную зону", куда категорически будет запрещено проникать посторонним.  

"Мы снесем мост, это точно. В течение пяти рабочих дней компания Autostrade per l'Italia представит структуре по чрезвычайному управлению план или несколько планов по разрушению сооружения. Снесен будет весь мост целиком"- сообщил Тоти.

14 августа в Генуе рухнул пролет автомобильного моста. Погибли 43 человека. Под мостом располагались жилые дома – в результате ЧП более 600 человек лишились крова.

По данным прокуратуры, обрушение стало следствием человеческого фактора. Глава МВД Италии Маттео Сальвини возложил ответственность за трагедию в Генуе на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается обслуживанием дорожной инфраструктуры страны.

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