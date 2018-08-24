В США более 500 человек отравились салатами из McDonald's

В США зафиксировали 507 лабораторно подтвержденных случаев заражения циклоспорозом у людей, которые ели салаты в ресторанах McDonald's. Жалобы пришли из Нью-Йорка и еще 15 штатов. Начато специальное расследование.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами США сообщило о более чем 500 случаях отравления салатами в сети ресторанов быстрого питания McDonald's . Об этом пишет ТАСС.

"По состоянию на 23 августа 2018 года было зарегистрировано в общей сложности 507 лабораторно подтвержденных случаев заражения циклоспорозом у людей, которые употребляли салаты в ресторанах McDonald's", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что случаи отравления зафиксированы в городе Нью-Йорке и еще 15 штатах. Начато специальное расследование.

Ранее McDonald's прекратил продажу салатов в трех тысячах заведений после заражения 105 человек в штатах Иллинойс и Айова циклоспорозом.

В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы принял решение о взыскании с McDonald's 300 тысяч рублей в пользу москвички Оксаны Чернявской. Это произошло после того, как в октябре 2016 года она выбила себе зубы, поскользнувшись на мокром полу в одном из заведений сети. При этом сама пострадавшая требовала не менее миллиона рублей за этот инцидент.