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Суд вернул МВД деньги по делу Сугробова

12:36
  • пятница
  • 24 августа 2018

Мосгорсуд вернул МВД деньги, использованные в оперативных мероприятиях по делу бывшего главы управления министерства по противодействию коррупции Дениса Сугробова. В 2017 году его приговорили к 22 годам заключения за создание преступного сообщества и превышение полномочий. Верховный суд ранее смягчил приговор Сугробову до 12 лет колонии.

Мосгорсуд вернул МВД деньги, выделенные на проведение оперативных мероприятий по делу о преступном сообществе, которое создал бывший глава управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Денис Сугробов.

"Суд удовлетворил запрос частично, постановив передать по принадлежности денежные средства в отношении четырех лиц (они не являются осужденными в данном уголовном деле)", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Верховный суд России ранее смягчил приговор Сугробову с 22 до 12 лет заключения, а также его сослуживцам.

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