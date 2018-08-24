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Лавров рассказал об упрощении визового режима между Россией и Турцией

13:06
  • пятница
  • 24 августа 2018

Главы МИД России и Турции договорились о создании механизма консультаций по упрощению визового режима. Как отметил Сергей Лавров, речь идет об определенной категории турецких граждан.

По итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что между Москвой и Анкарой появится механизм консультаций по упрощению визового режима для определенных категорий турецких граждан. Его слова приводит ТАСС.

"Подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий граждан Турции, будем заниматься этим в самое ближайшее время", - отметил глава российского МИД.

15 августа Чавушоглу заявил, что Россия и Турция достигли договоренностей об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов. Днем позже стало известно, что Крым намерен наладить паромное сообщение с Турцией. Ожидается, что оно будет запущена уже осенью 2018 года.

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