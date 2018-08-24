СМИ: арестованный в Германии россиянин оказался родом из Башкирии

Россиянин, арестованный по подозрению в подготовке теракта в Германии, родом не из Чечни, а из Башкирии. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Арестованный в Германии россиянин Магомед-Али С. оказался родом из Башкирии. Об этом пишет в пятницу таблоид Bild. Ранее сообщалось, что он чеченец по национальности.

В 2017 году, утверждает издание, заявку россиянина на получение статуса беженца отклонили, однако он избежал депортации, так как заявил о наличии психического заболевания. 7 декабря 2017 года ему выдали разрешение на пребывание в стране до декабря 2019 года. Уже тогда Магомед-Али находился в списке потенциально опасных граждан.

Россиянин был арестован в Берлине накануне. По версии следствия, в 2016 году он готовил теракт вместе с арестованным ранее во Франции исламистом Клементом Б. и хранил взрывчатое вещество. Кроме того, Магомед-Али был знаком с устроителем теракта в столице Германии в 2016 году. Тогда погибли 12 человек.