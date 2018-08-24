ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ: арестованный в Германии россиянин оказался родом из Башкирии

13:14
  • пятница
  • 24 августа 2018

Россиянин, арестованный по подозрению в подготовке теракта в Германии, родом не из Чечни, а из Башкирии. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Арестованный в Германии россиянин Магомед-Али С. оказался родом из Башкирии. Об этом пишет в пятницу таблоид Bild. Ранее сообщалось, что он чеченец по национальности.

В 2017 году, утверждает издание, заявку россиянина на получение статуса беженца отклонили, однако он избежал депортации, так как заявил о наличии психического заболевания. 7 декабря 2017 года ему выдали разрешение на пребывание в стране до декабря 2019 года. Уже тогда Магомед-Али находился в списке потенциально опасных граждан.

Россиянин был арестован в Берлине накануне. По версии следствия, в 2016 году он готовил теракт вместе с арестованным ранее во Франции исламистом Клементом Б. и хранил взрывчатое вещество. Кроме того, Магомед-Али был знаком с устроителем теракта в столице Германии в 2016 году. Тогда погибли 12 человек.

Главное сегодня
Подозреваемый в подготовке теракта россиянин
Подозреваемый в подготовке теракта россиянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение