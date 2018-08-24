Сервис по продаже билетов Sindbad приостановил работу

Компания Sindbad, занимавшаяся продажей авиабилетов онлайн, приостановила работу. Ранее СМИ сообщили, что сервис просрочил гарантийные платежи контрагентам и находится "в предбанкротном состоянии".

Крупный сервис по продаже авиабилетов Sindbad приостановил работу, сообщает "Интерфакс".

Сайт агентства не работает, на нем размещены только номера телефонов службы поддержки для клиентов.

"У сайта технические неполадки. Я не могу сказать точно, когда он возобновит свою работу", - сообщила агентству сотрудница компании.

По данным "Коммерсанта", Sindbad просрочил гарантийные платежи контрагентам. Источники газеты утверждают, что сервис находится "в предбанкротном состоянии".

В свою очередь PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис сообщил, что Sindbad перестал отвечать на поисковые запросы и поэтому его автоматически отключили. Ранее никакие признаков, что Sindbad может прекратить деятельность, не было.

"Совет, который можно дать пассажирам – проверить наличие брони на сайте авиакомпании, введя в соответствующие поля формы номер брони и фамилию на английском языке", - сообщил он.