Собянин объявил о завершении реконструкции Калужского шоссе

Движение по Калужскому шоссе от поселка Ватутинки до Центральной кольцевой автодороги запущено в пятницу. Таким образом, реконструкция основной магистрали новых территорий Москвы, которая шла несколько лет, завершена полностью. Старт движению транспорта дал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также осмотрел новое административное здание делового центра "Коммунарка".

Этот путепровод возле Ватутинок - последний этап в реконструкции калужского шоссе. Теперь Московскую и Центральную кольцевые дороги связывает 4-5-полосная вылетная магистраль первого класса. До столицы всего три светофора, передает "ТВ Центр".

"Мы его строили несколько лет, несколько этапов. Первый этап - это развязка на МКАД, затем от МКАД до Сосенок. И сейчас до центральной кольцевой автомобильной дороги. Эта магистраль улучшит транспортное обеспечение порядка полумиллиона москвичей и снизит нагрузку на Варшавское и Киевское шоссе", - отметил Собянин.

Реконструкция магистрали длилась четыре года. Масштабы поражают - 52 километра дорог, 18 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов и столько же пешеходных переходов. А самое главное - сотни шумозащитных экранов. Жители ближайших поселков не только не услышат звуков проезжающих машин, но и будут защищены от вредных выбросов. Кроме того, теперь Калужское шоссе - транспортный каркас Троицкого и Новомосковского округов.

​Развивается не только транспортная, но и социальная инфраструктура. В посёлке Коммунарка завершается строительство лечебно-диагностического центра. По словам мэра, этот медицинский комплекс станет одним из лучших не только в Москве, но и во всей России.

​"Впервые за последние десятилетия в чистом поле возводятся крупнейший больничный комплекс, медицинский центр в составе детской больницы, взрослой больницы, роддома, диагностического центра, амбулаторного центра. Первая очередь - это больничный комплекс и диагностический", - рассказал Собянин.

Пациенты получат полный спектр услуг - от общетерапевтического обследования, до лечения онкологических заболеваний. А вертолетная площадка на крыше позволит принимать экстренных больных.

Девять корпусов, более тысячи коек и самое новое оборудование. Первых пациентов этот больничный комплекс примет уже в следующем году. В будущем им смогут пользоваться жители всех южных районов Москвы.

Вдоль медицинского центра появится дорога, которая свяжет Коммунарку со строящейся хордой Солнцево-Бутово-Видное. Здесь же начинает работать административно-деловой центр. В шаговой доступности для жителей поселка - налоговая, центр "Мои документы, городские службы и префектура ТиНАО - все это должно стать центром притяжения для местных жителей.

Никита Васильев, "ТВ Центр".