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Путин на встрече с Бибиловым обсудил экономику и безопасность Южной Осетии

13:28
  • пятница
  • 24 августа 2018

Россия старается делать все для экономического развития и обеспечения безопасности Южной Осетии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. По мнению Путина, республика развивается, несмотря на все сложности.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым, передает ТАСС.

В начале беседы российский лидер отметил, что в ближайшее воскресенье исполнится десять лет со дня признания Россией независимости Южной Осетии.

"Несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика развивается, мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасности Республики Южная Осетия, поддержать экономически", - сказал Путин.

Он также обратил внимание на рост товарооборота двух стран, на осуществление инвестпроектов в рамках поддержки Южной Осетии со стороны России.

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