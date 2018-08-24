В Москве проверили техническое состояния дюкера "Щукинский"

В пятницу специалисты Мосгаза проверяли работу дюкера "Щукинский", который проходит по дну Москвы-реки и обслуживает потребителей в Центральном и Западном округах столицы.

Работники Мосгаза в пятницу проинспектировали техническое состояния дюкера "Щукинский". На дно реки спустились водолазы. Они осмотрели 150 метров коммуникаций, передает "ТВ Центр".

Необходимо было проверить, нет ли повреждений, убрать мусор, который мог намотаться на трубу. За всеми работами следили с берега. Специалисты получали картинку на монитор и давали указания, на что конкретно надо обратить внимание водолазу. Это плановые работы, которые всегда проходят перед началом осенне-зимнего сезона.