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Москва прорабатывает концепцию инновационно-производственного кластера

15:04
  • понедельник
  • 27 августа 2018

Столичные власти будут способствовать развитию кооперационных проектов между промышленными компаниями и научными организациями, чтобы усилить рост российских производителей.

Заставить сердце биться с новой силой. Московские биоинженеры в инновационно-технологическом центре Зеленограда представляют свою уникальную разработку. Она может стать шансом для миллионов людей, которым противопоказана донорская пересадка. За 4 года такое искусственное сердце уже спасло 50 жизней.

​​Процедура гемодиализа, на которую больным сейчас приходится ездить в специальные центры каждые несколько дней, может уйти в прошлое. Такой инновационный аппарат способен выполнять функции почек, при этом умещается в компактном рюкзаке. Больной может носить его с собой. Российские биоинженеры придумали и способ, как остановить сильное кровотечение.

​​​А здесь пока только закладывают камень в основание завода передовой фармацевтики. Предприятие станет частью большого технополиса Москвы. Тут будут производить цифровые глюкометры, новые более мощные аналоги аспирина и других лекарств. Медицина, фармацевтика и биоэлектроника объединятся в одном производстве.

​​Самое главное - производство российской медтехники и препаратов не будет зависеть от курса валюты. Цены на лекарства и оборудование будут гораздо ниже существующих, обещают производители.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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