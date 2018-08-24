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В Москве пройдет акция "Ночь кино"

15:10
  • пятница
  • 24 августа 2018

В Москве состоится акция "Ночь кино", мероприятия которой пройдут по всему городу - в кинотеатрах, парках, музеях, библиотеках и культурных центрах. Это будут бесплатные показы российских и зарубежных фильмов, встречи с деятелями искусства и многое другое.

В столице 25 августа пройдут бесплатные кинопоказы Всероссийской акции "Ночь кино". В рамках акции в парке "Зарядье" пройдёт вручение приза мэра Москвы "За создание образа Москвы в киноискусстве". В шорт-листе - работы Валерия Тодоровского, Фёдора Бондарчука, Андрея Звягинцева и других режиссёров.

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Акция "Ночь кино"
Акция "Ночь кино"
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