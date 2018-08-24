ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве разрабатывают сервис по вызову дворников

13:44
  • пятница
  • 24 августа 2018

Власти Москвы работают над идеей создания системы уборки города по принципу работы агрегаторов такси. Через приложение горожане смогут вызывать дворников к неубранным местам, при этом в базу внесут не только сотрудников управляющих компаний, но и фрилансеров.

Заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Алексей Чукарин рассказал о разработке городскими властями идеи создания системы уборки города по принципу работы агрегаторов такси. Его слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

"У нас иногда возникают ситуации, когда дворники физически не справляются с объемом работ. Техника не спасает, потому что не везде она может пройти", - отметил Чукарин.

Он добавил, что горожане через приложение смогут вызвать дворника к требующим уборки местам, а в базу сервиса внесут не только сотрудников управляющих компаний, но и фрилансеров, работа при этом будет оплачиваться.

Разработка сервиса является частью программы "Умный город - 2030". В этом стратегическом документе определено развитие столицы как высокотехнологичного и инновационного мегаполиса.

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый городской ландшафтный парк в районе Южное Бутово. Там градоначальник пообщался с местными жителями - именно с учетом их просьб и пожеланий был реализован масштабный проект благоустройства. Зона отдыха имеет общую площадь более 140 гектаров и считается одной из самых больших за пределами МКАД.

Читайте также:
Главное сегодня
Осень
Осень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение