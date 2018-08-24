В Москве разрабатывают сервис по вызову дворников

Власти Москвы работают над идеей создания системы уборки города по принципу работы агрегаторов такси. Через приложение горожане смогут вызывать дворников к неубранным местам, при этом в базу внесут не только сотрудников управляющих компаний, но и фрилансеров.

Заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Алексей Чукарин рассказал о разработке городскими властями идеи создания системы уборки города по принципу работы агрегаторов такси. Его слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

"У нас иногда возникают ситуации, когда дворники физически не справляются с объемом работ. Техника не спасает, потому что не везде она может пройти", - отметил Чукарин.

Он добавил, что горожане через приложение смогут вызвать дворника к требующим уборки местам, а в базу сервиса внесут не только сотрудников управляющих компаний, но и фрилансеров, работа при этом будет оплачиваться.

Разработка сервиса является частью программы "Умный город - 2030". В этом стратегическом документе определено развитие столицы как высокотехнологичного и инновационного мегаполиса.

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