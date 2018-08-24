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Путин по телефону поздравил президента Финляндии c 70-летием

13:55
  • пятница
  • 24 августа 2018

Владимир Путин по телефону поздравил президента Финляндии Саули Ниинистё с днем рождения и направил ему телеграмму. Лидеры в ходе разговора выразили настрой на продолжение контактов.

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил финского лидера Саули Ниинистё с 70-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинистё с 70-летием. Лидеры выразили настрой на продолжение контактов и совместной работы", - говорится в сообщении.

На сайте Кремля также опубликована поздравительная телеграмма, которую Путин ранее отправил Ниинистё.

22 августа лидеры провели переговоры в Сочи. Отношения Москвы и Хельсинки традиционно носят добрососедский и взаимовыгодный характер, отметил Путин на совместной пресс-конференции президентов.

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