Песков отреагировал на отсутствие Медведева на публике

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестны детали состояния здоровья Дмитрия Медведева. По его словам, Владимир Путин находится в постоянном контакте с премьер-министром вне зависимости от его местонахождения.

Владимир Путин находится в постоянном контакте с Дмитрием Медведевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, глава государства находится в постоянном контакте с премьером вне зависимости от их местоположения.

"Суть самой их работы предусматривает постоянный рабочий контакт главы государства и председателя правительства", - заявил Песков. При этом детали здоровья премьер-министра ему неизвестны.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что некоторые мероприятия с участием главы правительства были отменены. В пресс-службе правительство сообщили, что Медведев получил спортивную травму, которая не позволяет ему присутствовать на публике.