Кандидата Собянина попросили ввести доплаты учителям за классное руководство

В Москве прошло заседание круглого стола, посвященного развитию системы образования в столице. По итогам участники приняли решение оставить наказ кандидату в мэры Москвы Сергею Собянину с пожеланием установить дополнительную выплату классному руководителю.

Общественники обратились к кандидату в мэры Москвы Сергею Собянину с просьбой ввести доплаты учителям за классное руководство. Об этом пишет АГН "Москва".

"Мне кажется, что будет правильно и справедливо, если сегодня мы с вами попросим, обратимся к нашему мэру и кандидату, которого мы поддерживаем на грядущих выборах, Сергею Семеновичу Собянину, зная его отношение к школе, к учителям, детям, и попросим его рассмотреть возможность того, чтобы этот очень важный, сложный труд классного руководителя оплачивался дополнительно", - сказала председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Марина Иванова.

Со своей стороны член городского экспертно-консультативного совета родительской общественности Москвы, председатель комиссии по обеспечению образования детей с ограниченными возможностями здоровья, по вопросу развития инклюзивного образования, председатель МГАРДИ Юлия Камал отметила, что "необходимо классного руководителя выделить не просто как такую значимую единицу, но и чтобы он имел адекватную оплату своего труда".

"Думаю, что это повысит заинтересованность, мотивацию тех, кто приходит на эту должность", - добавила она.