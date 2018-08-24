Белоусов: обязательного вовлечения компаний в реализацию майского указа не будет

У государства нет проблем с финансированием майского указа, обязательного вовлечения компаний в его реализацию не будет. Ранее помощник президента России Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы у компаний, чтобы выполнить поручение президента.

Представители крупного бизнеса встретились с министром финансов Антоном Силуановым и помощником президента России Андреем Белоусовым в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

Ранее Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину изъять у металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей дополнительных доходов и направить эти деньги на реализацию майского указа. Глава государства тогда согласился, что такую возможность должны проработать в кабмине.

Белоусов отметил, что обязательного вовлечения компаний в реализацию майского указа не будет. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая разработает финансовые модели участия бизнеса в реализации важных проектов. Само письмо на встрече не обсуждалось.

Помощник президента и глава Минфина планируют уже сегодня доложить президенту России Владимиру Путину об итогах встречи с бизнесом.