На Большой Ордынке под грузовиком провалился участок дороги

У дома 20 по улице Большая Ордынка под автомобилем КАМАЗ провалилась часть дорожного покрытия. Машина доставляла песок на одну из строительных площадок. Место происшествия огорожено, движение затруднено, объезд осуществляется по велодорожке.
В Москве у дома 20 по улице Большая Ордынка под грузовиком провалилась часть дорожного покрытия, пишет "Интерфакс".
"Дорожное покрытие провалилось под автомобилем КАМАЗ, который доставлял песок на одну из строительных площадок", - сообщил собеседник агентства.
На месте происшествия ведутся восстановительные работы, оно огорожено.
Вместе с тем в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили, что из-за инцидента с грузовиком автобусы "м5" при следовании от "Лубянки" вместо улицы Большая Ордынка едут по улице Большая Полянка.
В ЦОДД уточняют, что движение транспорта на Большой Ордынке затруднено, перекрыты два ряда, объезд осуществляется по велодорожке.
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