На Большой Ордынке под грузовиком провалился участок дороги

У дома 20 по улице Большая Ордынка под автомобилем КАМАЗ провалилась часть дорожного покрытия. Машина доставляла песок на одну из строительных площадок. Место происшествия огорожено, движение затруднено, объезд осуществляется по велодорожке.

В Москве у дома 20 по улице Большая Ордынка под грузовиком провалилась часть дорожного покрытия, пишет "Интерфакс".

"Дорожное покрытие провалилось под автомобилем КАМАЗ, который доставлял песок на одну из строительных площадок", - сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы, оно огорожено.

Вместе с тем в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили, что из-за инцидента с грузовиком автобусы "м5" при следовании от "Лубянки" вместо улицы Большая Ордынка едут по улице Большая Полянка.

В ЦОДД уточняют, что движение транспорта на Большой Ордынке затруднено, перекрыты два ряда, объезд осуществляется по велодорожке.