СК проверит информацию об избиении заключенного в кемеровской колонии

Следователи проверят информацию из СМИ об избиении заключенного в колонии в Кемеровской области. В региональном управлении Следственного комитета пообещали изучить медицинские документы осужденного, провести судебно-медицинскую экспертизу и проанализировать записи с камер видеонаблюдения.

Следственный комитет начал проверку после того, как в СМИ появилась информации об избиении заключенного в ИК в Кемеровской области.

"В ходе проверки изучат медицинские документы осужденного, затем мужчине проведут судебно-медицинскую экспертизу. Также проанализируют видеозаписи с камер наблюдения, установленных на территории колонии и в помещениях исправительного учреждения", - говорится в сообщении на сайте СК по области.

Ранее "Медуза" опубликовала материал об пытках в кемеровских колониях. Речь шла об ИК №1 и №37. Издание, в частности, ссылается на Оксану Хаттарову, супругу одного из заключенных. Она рассказала, что ее мужа Руслана Курмангалеева избивали в течение нескольких лет в этих колониях.