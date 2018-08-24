В рамках фестиваля "Спасская башня" впервые пройдут дневные выступления

Красочные номера в исполнении лучших военных оркестров мира. На Красной площади в пятницу открывается музыкальный фестиваль "Спасская башня". Праздник продлится до 2 сентября.

11-ый фестиваль "Спасская башня" в этом году обещает стать одним из самых ярких за всю свою историю. На этот раз организаторы говорят - это не просто фестиваль военных оркестров, а грандиозное сражение за любовь зрителей. Но будет не только бой, но и романтика, передает "ТВ Центр".

Песни военных лет в этом году можно услышать в самом необычном исполнении зарубежных гостей. Военный оркестр Шри-Ланки, который впервые на фестивале, исполняет "Катюшу". На Красной площади будут и уже знакомый зрителям Кельтский оркестр волынок и барабанов. Кстати, коллектив был создан несколько лет назад специально для выступления на фестивале. В этом году он покажет шоу тамбур-мажоров, то есть главных полковых барабанщиков.

Подлинное не только оружие. Даже построение и залп, которые демонстрируют гренадеры, производится строго по канонам 1813 года. Запомнятся зрителям и мексиканцы и их традиционная музыка мариачи.

Добавят огня фестивалю испанцы. Они участвуют в дневной программе. Андалузские скакуны, которые считаются самой красивой породой в мире, продемонстрируют свою грациозность. Добавит в шоу магии ритмы фламенко. Жарких испанцев не пугает легкая московская прохлада.

Дневная программа - это нововведение фестиваля. Вход на площадки - бесплатный. Зрителей ждут выступления основных участников и юных военных музыкантов. В дни фестиваля также работает "Детский городок" с множеством развлечений. А в финале каждой вечерней программы - фейерверк над Красной площадью. Торжественную церемонию закрытия "Спасской башни" можно будет увидеть 2 сентября на нашем канале в прямом эфире.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".