Останки диктатора Франко перезахоронят из уважения к миру

Испанское правительство приняло решение перезахоронить останки Франсиско Франко, которые покоятся в Долине Павших. В Мадриде заявляют, что нынешнее место захоронения демонстрирует неуважение к миру и жертвам франкизма.

Правительство Испании приняло решение перезахоронить останки диктатора Франко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера страны Кармен Кальво. Сейчас останки Франко похоронены в базилике в Долине Павших, где покоятся жертвы франкизма.

По словам Кальво, это демонстрирует неуважение к миру и погибшим. Она пообещала, что правительство Испании продолжит контакты с семьей диктатора, чтобы найти новое место для захоронения.

Семья Франсиско Франко выступила против перезахоронения. Решение правительства намерена оспорить Народная партия Испании и "Граждане". По их мнению, выбранная юридическую формула (декрет-закон) неверная, поскольку проблема не настолько срочная, чтобы его принимать.

В Долине Павших захоронены 34 тысячи человек. Комплекс расположен в 60 километрах от Мадрида и строился по приказу самого Франко. При его создании использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах.