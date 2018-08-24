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США готовы поддержать территориальный компромисс по Косово

14:47
  • пятница
  • 24 августа 2018

Если Сербия и Косово заключат территориальные договоренности, США будут готовы их поддержать. Об этом сообщил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

Соединенные Штаты будут готовы поддержать территориальные договоренности между Сербией и Косово, если их удастся заключить. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

"Мы не можем в это вмешиваться и не будем этому мешать. Если Косово и Сербия достигнут договоренностей, которые удовлетворят обе стороны, мы будем готовы их поддержать", - подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось о новом витке напряжения в Косове. Военная миссия под эгидой НАТО подтянула силы в сербские районы края. Полиция Косова отозвала из отпусков всех сотрудников. 

Населенный албанским этническим большинством сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Независимость края признали более ста государств мира.

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