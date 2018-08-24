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Порошенко открыл военный парад цитатой из гимна ОУН и перепутал слова

15:30
  • пятница
  • 24 августа 2018

Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве по случаю Дня независимости страны цитатой из "Марша украинских националистов" и допустил ошибку.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на военном параде в честь Дня независимости в Киеве, процитировал гимн запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов" (ОУН), сообщает РИА Новости.

Украинский лидер во время выступления процитировал четыре строчки гимна и допустил ошибку: вместо "Кормил нас гнев и злость на врагов", он произнес "Взрастил нас гнев и злость на врагов".

Гимном ОУН в 1932 году был утвержден "Марш украинских националистов". В 2015 году Верховная рада Украины признала членов ОУН и солдат УПА борцами за независимость Украины.

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