Порошенко открыл военный парад цитатой из гимна ОУН и перепутал слова

Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве по случаю Дня независимости страны цитатой из "Марша украинских националистов" и допустил ошибку.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на военном параде в честь Дня независимости в Киеве, процитировал гимн запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов" (ОУН), сообщает РИА Новости.

Украинский лидер во время выступления процитировал четыре строчки гимна и допустил ошибку: вместо "Кормил нас гнев и злость на врагов", он произнес "Взрастил нас гнев и злость на врагов".

Гимном ОУН в 1932 году был утвержден "Марш украинских националистов". В 2015 году Верховная рада Украины признала членов ОУН и солдат УПА борцами за независимость Украины.