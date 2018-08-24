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Трамп обвинил крупнейшие соцсети в цензуре

15:29
  • пятница
  • 24 августа 2018

Дональд Трамп написал в Twitter, что "гиганты социальные сети затыкают рот миллионам людей". Он подчеркнул, что цензура неприемлема, "даже если придется продолжать выслушивать фейки от CNN".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг жесткой критике крупнейшие американские социальные сети, обвинив их в цензуре по отношению к пользователям. Слова главы Белого дома приводит ТАСС.

"Гиганты социальные сети затыкают рот миллионам людей. Так нельзя поступать, даже если нам придется продолжать выслушивать средства фальшивой информации, такие как CNN, рейтинги которой сильно пострадали", - написал Трамп у себя в Twitter.

Он также подчеркнул, что людям надо дать право самим решать, "что настоящее, а что не настоящее". При этом о каких конкретно соцсетях идет речь, президент не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, то "рынки обрушатся и все станут очень бедными". До этого бывший адвокат главы Белого дома сообщил, что в 2016 году Трамп поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы из средств предвыборной кампании за молчание об интимных связях.

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