МИД обвинил США в искажении содержания разговора Лаврова и Помпео

США вольно интерпретируют содержание контактов высокопоставленных представителей России и Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что во время состоявшегося 23 августа телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майк Помпео попросил Сергея Лаврова поддержать усилия Вашингтона по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по привлечению сирийских властей к ответственности за применение химоружия.

"В очередной раз вынуждены обратить внимание на вольную интерпретацию американской стороной содержания контактов высокопоставленных представителей России и США. Высказывания [руководителя пресс-службы Госдепартамента США] Хизер Нойерт не соответствуют действительности, подобного рода обращений Помпео не озвучивал", - говорится в ответе Захаровой на сайте МИД.

По ее словам, Москва расценивает такое искаженное изложение содержания беседы Лаворва и Помпео как попытку Вашингтона "использовать двусторонний диалог по тематике сирийского конфликта для продвижения собственной политической повестки дня как применительно к Сирии, так и – более широко – в рамках ОЗХО".

"В этой связи хотели бы еще раз напомнить о российской позиции в отношении продавленного США и их союзниками в ОЗХО решения о наделении этой организации функциями установления виновных в применении химического оружия", - подчеркнула Захарова.

Спикер российского МИД добавила, что Россия поддерживает работу ОЗХО, "но строго в соответствии с определенными КЗХО задачами, заключающимися в техническом содействии национальным программам уничтожения химарсеналов".

"Конвенция не содержит никаких положений, которые подразумевали бы возможность создания специального атрибутивного механизма по установлению виновных в применении химического оружия. Рассматриваем такие действия как подрывающие принципиальный для ОЗХО дух консенсуса и ставящие под угрозу само сохранение глобального режима химического разоружения и нераспространения", - сказала она.

Теперь российская сторона рассчитывает, что в последующем США будут более аккуратны в комментариях по итогам контактов руководства внешнеполитических ведомств наших стран.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что в ходе телефонного разговора между Сергеем Лавровым и Майком Помпео в адрес российской стороны была высказана просьба о поддержке по линии ОЗХО усилий по привлечению к ответственности сирийских властей за применение химоружия.