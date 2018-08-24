Документ о новых санкциях против России появился в Федреестре США

В Федеральном реестре США появился документ о введении санкций против России в связи с делом Скрипалей. Ограничения должны вступить в силу 27 августа.

Документ о введении санкций в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери появился в Федеральном реестре США.

Документ под названием "Решения в отношении применения Россией химического оружия в соответствии с Законом о борьбе с химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых действий 1991 года" появился в реестре в пятницу 24 августа. Документ должен вступить в силу 27 августа.

Ранее представитель Госдепартамента сообщил, что первый пакет американских санкций против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 27 августа. В этот день будет опубликовано соответствующее уведомление в федеральном реестре, которое уже подписано.

Документ предполагает введение запрета на кредитование и оказание финансовой помощи правительственными структурами США, запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения, а также запрет на финансирование сделок по продаже оружия.