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Документ о новых санкциях против России появился в Федреестре США

16:25
  • пятница
  • 24 августа 2018

В Федеральном реестре США появился документ о введении санкций против России в связи с делом Скрипалей. Ограничения должны вступить в силу 27 августа.

Документ о введении санкций в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери появился в Федеральном реестре США.  

Документ под названием "Решения в отношении применения Россией химического оружия в соответствии с Законом о борьбе с химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых действий 1991 года" появился в реестре в пятницу 24 августа. Документ должен вступить в силу 27 августа. 

Ранее представитель Госдепартамента сообщил, что первый пакет американских санкций против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 27 августа. В этот день будет опубликовано соответствующее уведомление в федеральном реестре, которое уже подписано.

Документ предполагает введение запрета на кредитование и оказание финансовой помощи правительственными структурами США,  запрет экспорта товаров и технологий двойного назначения, а также запрет на финансирование сделок по продаже оружия. 

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