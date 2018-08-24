ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кадыров посоветовал успокоительное нежелающим пускать его в Москву

16:12
  • пятница
  • 24 августа 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил ряд журналистов в попытке дестабилизировать ситуацию в республике. В связи с этим, он посоветовал "всем неспокойным" пропить курс успокоительных.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров прокомментировал информацию, согласно которой, некоторые журналисты обратились к властям Москвы с просьбой запретить ему въезд в столицу. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает сайт "Чечня Сегодня".

"Понятно, что некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чеченской Республике. Но в Чечне работают верные последователи курса Первого Президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова, и мы 24 часа в сутки стоим на страже вашего спокойствия", - написал он.

Тем, же, "кто все ещё неспокоен", чеченский лидер рекомендовал пропить курс успокоительных препаратов.

Главное сегодня
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение