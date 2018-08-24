Кадыров посоветовал успокоительное нежелающим пускать его в Москву

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил ряд журналистов в попытке дестабилизировать ситуацию в республике. В связи с этим, он посоветовал "всем неспокойным" пропить курс успокоительных.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров прокомментировал информацию, согласно которой, некоторые журналисты обратились к властям Москвы с просьбой запретить ему въезд в столицу. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает сайт "Чечня Сегодня".

"Понятно, что некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чеченской Республике. Но в Чечне работают верные последователи курса Первого Президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова, и мы 24 часа в сутки стоим на страже вашего спокойствия", - написал он.

Тем, же, "кто все ещё неспокоен", чеченский лидер рекомендовал пропить курс успокоительных препаратов.