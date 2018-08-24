Путин рассказал о глубоком характере отношений с Турцией

Отношения России и Турции принимают все более глубокий и содержательный характер. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с турецкими министрами иностранных дел и обороны.

Отношения между Россией и Турцией приобретают все более глубокий и содержательный характер. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой МИД Мевлютом Чавушоглу и главой Минобороны страны Хулуси Акаром, пишет РИА Новости.

По словам президента, речь идет не только о встречах с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

"Я скорее хочу сказать о более глубокой кооперации в сфере экономического взаимодействия, в решении ряда вопросов, связанных с региональной проблематикой и с решением таких острых вопросов, как Сирийский кризис", - сказал Путин.

Президент отметил, что Россия и Турция при сотрудничестве с Ираном, европейскими странами, а также США, удалось серьезно продвинуться в урегулировании ситуации в Сирии.

В свою очередь, глава МИД Турции передал Путину привет от Эрдогана и рассказал, что тот ждет российского президента в Турции, чтобы сходить в рыбный ресторан.