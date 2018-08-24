Генпрокуратура назвала нежелательной работу НПО Pacific Environment

Российская Генпрокуратура признала нежелательной работу американской НПО Pacific Environment. В ведомстве отметили, что ее работа представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства.

Генеральная прокуратура России включила в список признанных нежелательными организаций американскую неправительственную организацию Pacific Environment. Об этом говорится в сообщении ГП.

"Установлено, что работа организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - добавил он.

Информация направлена в российский Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Pacific Environment (PERC, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов) оказалась 15-й организацией в списке нежелательных организаций в России.