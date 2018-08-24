Мужчина напал на спасших его из Москвы-реки сотрудников МЧС

В центре столицы сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки тонущего мужчину. Однако оказавшись на берегу, он набросился на спасателей с кулаками. На место происшествия была вызвана полиция.

Спасатели вытащили мужчину, который тонул в Москве-реке. Инцидент произошел в центре столицы на улице Крымский Вал, дом №9, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Однако как только мужчину спасли, он начал вести себя неадекватно и набросился на сотрудников МЧС, попытавшись избить их.

После этого на место происшествия была вызвана полиция.