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Ярошенко впервые за семь лет встретился с родственниками

17:55
  • пятница
  • 24 августа 2018

Отбывающий срок в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко встретился со своими дочерью и супругой. По словам вице-консула России в Нью-Йорке Евгения Успенского, в течение ближайших двух-трех недель Ярошенко еще девять раз встретится со своей семьей.

Права Константина Ярошенко в американской тюрьме не нарушаются. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на вице-консула генконсульства России в Нью-Йорке Евгения Успенского.

"Я бы не сказал, что его права ущемляются, бывают иногда некоторые замечания, жалобы, но мы их оперативно стараемся решать. Следует признать, что администрация тюрьмы, в принципе, идет навстречу и кардинальных жалоб нет, я бы не сказал, что происходит ущемление прав", - сказал он.

Дипломат отметил, что главной задачей является не допустить русофобии и проследить за тем, чтобы отношение к Ярошенко было таким же, как и к другим заключенным.

Вице-консул присутствовал во время первой встречи российского гражданина с женой. По словам Успенского, Ярошенко встретится с супругой девять раз в течение ближайших двух-трех недель.

"Мы запросили максимальное возможное время. Если потребуется больше, значит будем просить больше", - пояснил дипломат.

Вице-консул рассказал о том, как прошла первая за семь лет встреча Ярошенко с семьей. По его словам, таким волнительным дипломаты не видели летчика никогда. Когда Ярошенко вышел к семье, дочь и жена выбежали к нему.

"Жена и дочка выбежали к нему, обнялись, это было очень эмоционально и нелегко смотреть. Они были очень рады. Даже сотрудники тюрьмы, те, кто находился рядом, это привлекло внимание", - рассказал Успенский.

Дипломат отметил, что помещение для свиданий в тюрьме одно на всех, отдельных комнат не предусмотрено. В самом помещении стоят вендинговые автоматы, в которых можно приобрести сок, напитки, йогурты, фрукты.

"Встреча будет продолжаться около шести часов, до трех часов дня (22:00 по московскому времени), им есть о чем поговорить", - сказал Успенский.

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Летчик Константин Ярошенко
Летчик Константин Ярошенко
Летчик Константин Ярошенко
Летчик Константин Ярошенко
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