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Электробусы в Москве поедут раньше срока

17:42
  • пятница
  • 24 августа 2018

Эксплуатация электробусов в Москве начнется раньше намеченного срока. Уже 1 сентября первые электробусы отправятся по маршруту ВДНХ — Алтуфьево.

Первые электробусы в Москве выйдут по маршруту ВДНХ — Алтуфьево уже 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в твиттере.

По его словам, запуск движения электробусов состоится раньше намеченного срока. Первый месяц проезд в них будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что первые электробусы выйдут на маршруты 3 сентября. К 2020 году город закупит 900 таким машин.

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