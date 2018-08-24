Электробусы в Москве поедут раньше срока

Эксплуатация электробусов в Москве начнется раньше намеченного срока. Уже 1 сентября первые электробусы отправятся по маршруту ВДНХ — Алтуфьево.

Первые электробусы в Москве выйдут по маршруту ВДНХ — Алтуфьево уже 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в твиттере.

По его словам, запуск движения электробусов состоится раньше намеченного срока. Первый месяц проезд в них будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что первые электробусы выйдут на маршруты 3 сентября. К 2020 году город закупит 900 таким машин.