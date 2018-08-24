Возбуждено еще одно дело после нового видео из ярославской колонии

Главное следственное управление СКР возбудило еще одно уголовное дело после появления в СМИ видеозаписи с избиением заключенных сотрудниками колонии №1 в Ярославле. Установлены личности двух сотрудников ФСИН на видеозаписи. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии №1 в Ярославле. Это произошло после появления в Сети еще одного видео избиений заключенных.

Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, 23 августа в СМИ была опубликована еще одна видеозапись. На ней сотрудники ФСИН избивают заключенных. При этом, установлены личности двух сотрудников ФСИН. Они уже привлекались к уголовной ответственности. Главное следственное управление возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств.

"Ранее возбужденное региональным следственным управлением на основании этого же видео уголовное дело, для наиболее полного и объективного расследования по решению руководства СК России передано в Главное следственное управление. Все эти дела соединены в одном производстве", - говорится в сообщении Петренко на сайте СКР.

Накануне, 23 августа, правозащитники из фонда "Общественный вердикт" представили новое видео, которое якобы было сделано в ярославской колонии №1. На нем осужденные пробегают по коридору здания, а сотрудники колонии в этот момент пинают их и бьют.

Это уже не первая видеозапись с пытками заключенных, сделанная в колонии №1 Ярославля. Ранее в России начался скандал из-за появления видео, на котором показано избиение заключенного Евгения Макарова. Инцидент произошел в июне прошлого года.

После этого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия - по нему арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест. От должностей были отстранены 17 сотрудников колонии.