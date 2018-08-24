ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возбуждено еще одно дело после нового видео из ярославской колонии

18:30
  • пятница
  • 24 августа 2018

Главное следственное управление СКР возбудило еще одно уголовное дело после появления в СМИ видеозаписи с избиением заключенных сотрудниками колонии №1 в Ярославле. Установлены личности двух сотрудников ФСИН на видеозаписи. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности.

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии №1 в Ярославле. Это произошло после появления в Сети еще одного видео избиений заключенных.

Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, 23 августа в СМИ была опубликована еще одна видеозапись. На ней сотрудники ФСИН избивают заключенных. При этом, установлены личности двух сотрудников ФСИН. Они уже привлекались к уголовной ответственности. Главное следственное управление возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств.

"Ранее возбужденное региональным следственным управлением на основании этого же видео уголовное дело, для наиболее полного и объективного расследования по решению руководства СК России передано в Главное следственное управление. Все эти дела соединены в одном производстве", - говорится в сообщении Петренко на сайте СКР.

Накануне, 23 августа, правозащитники из фонда "Общественный вердикт" представили новое видео, которое якобы было сделано в ярославской колонии №1. На нем осужденные пробегают по коридору здания, а сотрудники колонии в этот момент пинают их и бьют.

Это уже не первая видеозапись с пытками заключенных, сделанная в колонии №1 Ярославля. Ранее в России начался скандал из-за появления видео, на котором показано избиение заключенного Евгения Макарова. Инцидент произошел в июне прошлого года.

После этого было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия - по нему арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест. От должностей были отстранены 17 сотрудников колонии.

Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение