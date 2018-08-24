О чем говорил Путин с турецкими министрами

В Кремле Владимир Путин принял министров обороны и иностранных дел Турции. Главной темой переговоров стали достижения и перспективы развития двусторонних отношений. Москва и Анкара поступательно наращивают сотрудничество во многих сферах, но потенциал взаимодействия между странами еще только предстоит реализовать.

В Кремле Владимир Путин встречает двух ключевых министров Турции - главу оборонного ведомства и руководителя МИД. Стороны, как принято говорить, "сверяют часы". Происходит это регулярно и приносит результаты, отмечает "ТВ Центр".

"Наши отношения с Турцией приобретают всё более глубокий, содержательный характер. Я уже не говорю о наших регулярных контактах и встречах с президентом господином Эрдоганом. Я, скорее, хочу сказать о все более глубокой кооперации в сфере экономического взаимодействия, в решении ряда вопросов, связанных с региональной проблематикой и решением таких острых вопросов, как сирийский кризис", - сказал Владимир Путин.

"Уважаемый господин президент. Прежде всего, хотим поблагодарить за то, что приняли нас. Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие и наилучшие пожелания, и ждёт вас в ближайшее время с визитом в Стамбул. У вас есть договорённость сходить в рыбный ресторан", - напомнил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкий президент пригласил Владимира Путина в ресторан во время их прошлой встречи в ЮАР на полях саммита БРИКС. Российский лидер тогда пошутил, что пойдет только в том случае, если Турция пустит на свой рынок мясо из России. Дело сделано - турецкая граница открыта для отечественной говядины. Стороны и дальше намерены устранять барьеры в двусторонней торговле. Турцию в этом году посетит около пяти миллионов российских туристов - это абсолютный рекорд. Для отдыха виза не нужна, но понадобится для рабочих поездок. Теперь есть планы по облегчению визового режима.

"Вот мы работаем, но многие наши эксперты находятся в отпуске. Как только закончатся каникулы, мы поручим им собраться и рассмотреть ближайшие шаги, по которым достаточно несложно достичь договоренности. Ну, например, неудобства испытывают водители грузовиков, которые совершают международные перевозки. Мы предложили отказаться от визовых требований для этой категории наших граждан на взаимной основе, так что это мы можем очень быстро сделать", - сообщил Сергей Лавров.

В России турецкая делегация провела серию консультаций с российскими коллегами. Глава МИД Мевлют Чавушоглу встречался с Сергеем Лавровым. Министр обороны Хулуси Акар в это же самое время беседовал с Сергеем Шойгу. Одна из важных тем - Сирия. Анкара по линии своих военных и спецслужб занимается размежеванием оппозиции от террористов в провинции Идлиб. Регион считается зоной деэскалации и боевики пользуются этим, фактически прикрываясь населением как живым щитом.

"Они не просто там сидят и отсиживаются, оттуда постоянно совершаются набеги, обстрелы сирийской армии. Около 50 беспилотников, которые запускались из этой зоны с целью атаковать российскую базу в Хмеймиме, были сбиты. Нужно делать все, чтобы это размежевание состоялось, и чтобы минимизировать какие-либо риски для мирных граждан", - заявил Лавров.

Реальные оппозиционные силы принимают участие в обсуждении будущего страны. Формируется конституционная комиссия, которая выработает изменения для главного закона Сирии. Россия, Турция и Иран выступают странами-гарантами и продолжают работать над урегулированием сирийского конфликта в Астанинском формате. Следующая встреча лидеров тройки пройдет в Тегеране.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".