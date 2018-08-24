Школа, автобусы, дача: как провели день кандидаты в мэры Москвы

До выборов мэра Москвы остается чуть больше двух недель. Все пять кандидатов на этот пост сейчас активно участвуют в избирательной кампании и проводят встречи с избирателями. Москвичи сообщают о своих пожеланиях и выносят на обсуждение самые разные темы - от благоустройства городского пространства до вопросов экологии.

В штате Сергея Собянина собрались директора школ, учителя и родители. В ходе обсуждения вопросов среднего образования подняли тему поддержки классных руководителей. Собравшиеся сошлись во мнении, что педагоги, взявшие на себя дополнительную нагрузку, не просто учат детей. Они и наставники и воспитатели и связующее звено между ребенком и родителями. Прозвучало предложение выделить классное руководство в отдельную должность и попросить Сергея Собянина о дополнительной поддержке таких учителей, передает "ТВ Центр".

"Зная его отношение к школе, к учителям, к детям, амбициозным задачам, которые ставит перед собой московское образование, и попросим его рассмотреть возможность того, чтобы этот очень важный, очень трудный, сложный труд классного руководителя оплачивался дополнительно", - говорит председатель Московской городской организации общероссийского профсоюза работников народного образования и науки России Марина Иванова.

Собравшиеся решили оформить инициативу в виде наказа, который передадут Сергею Собянину. В штабе кандидата с волонтерами встретилась официальный представитель МИД Мария Захарова и рассказала, за что она любит Москву.

"Я чувствую какую-то просто гордость за свой город. Это мой родной город. Мне приятно, когда меня спрашивают жители других городов, о том, правда ли в Москве действительно так, как им рассказывают те, кто побывал в Москве и вернулся. Мне очень приятно слышать самые высокие оценки от зарубежных гостей, слышать о том, что за последние годы Москва просто преобразилась", - говорит Захарова.

Кандидат на должность мэра от КПРФ Вадим Кумин встретился с муниципальными депутатами. Темой круглого стола стал вопрос расширения их полномочий.

"Работа у нас с вами сложная, работа ненацеленная на результат сиюминутный. Но если мы выработаем предложения, если мы заявим о своей позиции — это шаг к тому, чтобы изменить такую ситуацию. Мы сейчас попробуем очертить сферы, где можно такие полномочия требовать, и будем их требовать все вместе через наши возможности, через фракцию КПРФ в Мосгордуме", - сказал Кумин.

Кандидат Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия" побывал в Коптеве. На встрече местные жители подняли вопросы транспортной ситуации в районе. Часть из них не могут привыкнуть к изменениям в маршрутах автобусов.

"В частности, на Большой Академической улице после реконструкции все остановки поставили на другие места. Я добавляю все эти пункты в карту проблем Москвы с тем, чтобы после 9 сентября, если москвичи окажут мне доверие и изберут своим мэром, чтобы все эти проблемы были решены", - заявил Свиридов.

Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев вместе с лидером партии посетил фестиваль "Сады и люди" на ВДНХ. Как заявил претендент на пост мэра, на личных приусадебных участках часто зарождается малое предпринимательство, которое необходимо поддерживать.

"В Москве традиционно люди имеют дачи, имеют огороды. И это очень хорошая возможность занять себя, а для многих в сложное время и прокормить себя. И мы будем предлагать для дачников, для фермеров специальные торговые ряды во всех районах Москвы, дабы реализовать все излишки", - говорит Дегтярев.

Те же, кто не покинет свой участок в день голосования, все равно сможет отдать предпочтение одному из кандидатов. Более 200 "дачных" участков откроют в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Зарегистрироваться можно, посетив офис "Мои документы" или удаленно на сайте "Госуслуги". Выборы состоятся 9 сентября.

Александр Огородников, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".