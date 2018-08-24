"Армия-2018": в Кубинке впервые выступила китайская пилотажная группа

В Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2018". В этом году он собрал множество участников из разных стран. Победителями в национальных экспозициях уже стали Белоруссия, Казахстан и Армения. А в Кубинке впервые выступила китайская пилотажная группа. Форум собрал много зрителей, которые посещают разные площадки, где проходят показы последних достижений разработчиков военной техники.

Во время боевых разворотов кажется, что между лопастями расстояние полностью тает. У зрителей захватывает дух. Но все маневры пилотажной группы "Беркуты" отточены и синхронны. Вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" выполняют фигуры на предельно низкой высоте и скорости 250 километров в час, передает "ТВ Центр".

Авиашоу на аэродроме Кубинка - кульминация пятничной программы международного форума "Армия-2018". Петля Нестерова сменяется другой фигурой высшего пилотажа — "Колоколом", когда скорость самолёта на подъеме резко падает до нуля. Чтобы увидеть это вживую, люди преодолели тысячи километров.

С оглушительным ревом в подмосковное небо поднялись асы из Поднебесной - пилотажная группа "1 августа" в России выступает впервые. Визитная карточка - разноцветные дымы, которые самолёты оставляют вслед за собой.

Тысячи гостей, несмотря на рабочий день, с утра устремились в подмосковный парк "Патриот". На огромной площадке здесь представлены образцы военной техники и вооружения. Дети и подростки смело взбирались на гаубицы и самоходные установки - их фотографии уже через час соберут в соцсетях множество лайков. Впрочем, Даниил Скляев технику примеряет к будущей специальности, он собирается стать инженером.

Ну а взрослые надолго останавливались у новейших образцов: БМП "Бумеранг" и "Курганец", танков "Армата".

Отдельный кластер вобрал в себя трофеи, захваченные у боевиков в Сирии. Эти образцы нашим военным передала правительственная армия Арабской республики. Террористы использовали против войск и мирного населения винтовки времён Второй мировой и новейшие беспилотники. Кустарным способом собирали минометы. А вот бронетанковая техника, в основном, произведена в странах НАТО и дополнительно обшита броней.

Пожалуй, самая популярная у боевиков техника - автомобили повышенной проходимости. На них установлены различные образцы вооружения. Например, в багажнике одного пикапа - боевой модуль вертолета Ми-24.

В выходные зрители смогут увидеть испытания сухопутной техники и стрелкового оружия на полигоне в Алабине. А в Кубинке и российские и китайские пилотажные группы представят свои новые программы.

Егор Киселёв, Максим Сидоренко, Юрий Петров. "ТВ Центр".