Россия призвала Запад перестать давить на Дамаск темой химоружия

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление США, Великобритании и Франции в связи с пятилетием трагедии с применением зарина в Восточной Гуте. Москва призвала Вашингтон, Париж и Лондон перестать манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск.

США, Британии и Франции пора перестать манипулировать темой химического оружия для давления на правительство Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщили в МИД, по случаю пятилетия со дня трагедии с применением зарина в Восточной Гуте указанные страны сделали заявление, в котором в очередной раз обвинили правительство Башара Асада в химических атаках. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что для всех, в том числе и независимых экспертов, очевидно, что за применением химоружия стоят боевики запрещенного в России "Исламского государства", а также так называемая умеренная оппозиция.

"Призываем псевдорадетелей интересов народа Сирии и следующих их деструктивному курсу "единомышленников" перестать манипулировать "химической темой" для давления на Дамаск и его союзников", - говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве отметили, что действия вокруг собираемого Западом "химического досье" связаны с попытками западных стран реализовать собственные интересы на Ближнем Востоке. С этой же позиции МИД России рассматривает попытки превратить ОЗХО из сугубо технической организации в инструмент политического давления.