ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия призвала Запад перестать давить на Дамаск темой химоружия

19:04
  • пятница
  • 24 августа 2018

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление США, Великобритании и Франции в связи с пятилетием трагедии с применением зарина в Восточной Гуте. Москва призвала Вашингтон, Париж и Лондон перестать манипулировать темой химоружия для давления на Дамаск.

США, Британии и Франции пора перестать манипулировать темой химического оружия для давления на правительство Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства. 

Как сообщили в МИД, по случаю пятилетия со дня трагедии с применением зарина в Восточной Гуте указанные страны сделали заявление, в котором в очередной раз обвинили правительство Башара Асада в химических атаках. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что для всех, в том числе и независимых экспертов, очевидно, что за применением химоружия стоят боевики запрещенного в России "Исламского государства", а также так называемая умеренная оппозиция. 

"Призываем псевдорадетелей интересов народа Сирии и следующих их деструктивному курсу "единомышленников" перестать манипулировать "химической темой" для давления на Дамаск и его союзников", - говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве отметили, что действия вокруг собираемого Западом "химического досье" связаны с попытками западных стран реализовать собственные интересы на Ближнем Востоке. С этой же позиции МИД России рассматривает попытки превратить ОЗХО из сугубо технической организации в инструмент политического давления.

Новости по теме
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение