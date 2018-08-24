Маккейн отказался от лечения рака мозга

Американский сенатор Джон Маккейн отказался продолжать лечение рака мозга на терминальной стадии. Его родные отметили, что 81-летний политик уже превзошел ожидания медиков по оставшемуся сроку жизни.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн принял решение прекратить лечение рака мозга на терминальной стадии. Об этом говорится в заявлении семьи, передает РИА Новости.

"Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение", — отмечается в обращении.

Кроме того, родные Маккейна поблагодарили всех, кто его поддерживал.

В заявлении говорится, что 81-летний политик уже превзошел ожидания медиков по оставшемуся сроку жизни.

В 2017 году было объявлено о том, что Джон Маккейн страдает от агрессивной формы рака мозга — глиобластомы.