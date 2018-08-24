В Одинцовском районе арестовали обвиняемого в убийстве собственного отца

В Одинцовском районе Подмосковья по обвинению в убийстве собственного отца арестован мужчина. В Следственном комитете отметили, что появившаяся ранее информация о том, что убийство было совершено тремя братьями не соответствует действительности.

В Одинцовском районе Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"По данным следствия, обвиняемый , находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с отцом, в ходе которого нанес ему ножовое ранение в область шеи. От полученной травмы мужчина скончался", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете также опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что убийство было совершено тремя братьями.

"В связи с появившейся в некоторых СМИ недостоверной информацией по данному уголовному делу, Главное следственное управление даёт разъяснение. Обвинение в убийстве предъявлено одному из сыновей потерпевшего, поскольку остальные участие в преступлении не принимали", - подчеркнули в СК.