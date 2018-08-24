Трамп рассказал о самой сильной экономике в США в истории страны

В настоящее время в США самая сильная экономика за всю историю этой страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что при его правлении американская экономика достигла невиданных высот. Видеозапись с его заявлением появилась в Twitter хозяина Белого дома.

"Сейчас экономика самая сильная в истории нашей страны", — отметил Трамп.

По его словам, безработица в стране также находится на рекордно низком уровне.

Он отметил, что в других странах ситуацию нельзя назвать стабильной. При этом, в самих США на этом фоне устанавливаются производственные рекорды.