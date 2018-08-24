ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп рассказал о самой сильной экономике в США в истории страны

20:01
  • пятница
  • 24 августа 2018

В настоящее время в США самая сильная экономика за всю историю этой страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что при его правлении американская экономика достигла невиданных высот. Видеозапись с его заявлением появилась в Twitter хозяина Белого дома.

"Сейчас экономика самая сильная в истории нашей страны", — отметил Трамп.

По его словам, безработица в стране также находится на рекордно низком уровне.

Он отметил, что в других странах ситуацию нельзя назвать стабильной. При этом, в самих США на этом фоне устанавливаются производственные рекорды.

Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение