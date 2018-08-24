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В Москве открылся фестиваль "Спасская башня"

21:01
  • пятница
  • 24 августа 2018

В Москве открылся фестиваль военных оркестров "Спасская башня". Одним из почетных гостей церемонии стал мэр столицы Сергей Собянин. Приветственное слово участникам, гостям и организаторам фестиваля направил президент России Владимир Путин.

На Красной площади в Москве открылся Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Об этом сообщил ТАСС

"Одиннадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" объявляется открытым", - объявил ведущий, отметив, что темой нынешнего фестиваля стал офицерский бал. 

Почетным гостем церемонии открытия стал мэр Москвы Сергей Собянин. Как рассказал глава города, в субботу и в последующие дни фестиваля участники выйдут за пределы Красной площади. Они будут выступать на площадях, в парках и на вокзалах столицы.

"Это замечательная, удивительная по своей красоте традиция проведения фестиваля военных оркестров в Москве. Это большой праздник в канун дня рождения нашего любимого города. Это большой праздник для москвичей. Огромное спасибо всем организаторам и участникам этого замечательного праздника", - сказал мэр.

Участников, организаторов и гостей фестиваля поприветствовал президент России Владимир Путин. Его послание опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что фестиваль утвердился как одно из ярчайших и впечатляющих событий культурной жизни. По словам президента, мероприятие отличает зрелищность, самобытность жанров, вдохновляющая энергетика и блестящее исполнительское мастерство участников. 

"Уверен, что и в нынешнем году "Спасская башня" пройдет на ура, внесет значимый вклад в популяризацию лучших образцов музыкального и хореографического искусства, предоставит своим гостям уникальную возможность окунуться в атмосферу настоящего праздника, познакомиться с культурой и традициями разных народов", - говорится в послании президента.

Мероприятия фестиваля "Спасская башня" будут проходить в Москве с 24 августа по 2 сентября. 

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Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня"
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