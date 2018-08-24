В Москве открылся фестиваль "Спасская башня"

В Москве открылся фестиваль военных оркестров "Спасская башня". Одним из почетных гостей церемонии стал мэр столицы Сергей Собянин. Приветственное слово участникам, гостям и организаторам фестиваля направил президент России Владимир Путин.

На Красной площади в Москве открылся Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Об этом сообщил ТАСС.

"Одиннадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" объявляется открытым", - объявил ведущий, отметив, что темой нынешнего фестиваля стал офицерский бал.

Почетным гостем церемонии открытия стал мэр Москвы Сергей Собянин. Как рассказал глава города, в субботу и в последующие дни фестиваля участники выйдут за пределы Красной площади. Они будут выступать на площадях, в парках и на вокзалах столицы.

"Это замечательная, удивительная по своей красоте традиция проведения фестиваля военных оркестров в Москве. Это большой праздник в канун дня рождения нашего любимого города. Это большой праздник для москвичей. Огромное спасибо всем организаторам и участникам этого замечательного праздника", - сказал мэр.

Участников, организаторов и гостей фестиваля поприветствовал президент России Владимир Путин. Его послание опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что фестиваль утвердился как одно из ярчайших и впечатляющих событий культурной жизни. По словам президента, мероприятие отличает зрелищность, самобытность жанров, вдохновляющая энергетика и блестящее исполнительское мастерство участников.

"Уверен, что и в нынешнем году "Спасская башня" пройдет на ура, внесет значимый вклад в популяризацию лучших образцов музыкального и хореографического искусства, предоставит своим гостям уникальную возможность окунуться в атмосферу настоящего праздника, познакомиться с культурой и традициями разных народов", - говорится в послании президента.

Мероприятия фестиваля "Спасская башня" будут проходить в Москве с 24 августа по 2 сентября.