В здании Центробанка в Москве произошел пожар

В Москве на Неглинной улице произошел пожар. По данным источников в экстренных службах, загорелось здание Банка России.

На Неглинной улице в Москве произошел пожар. Загорелся дом, который расположен рядом со зданием Центробанка России, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на пятом этаже.

По другим данным, пожар произошел в самом здании Банка России.

Позднее стало известно, что открытое горение в здании ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал.