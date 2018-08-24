В здании Центробанка в Москве произошел пожар

В Москве на Неглинной улице произошел пожар. По данным источников в экстренных службах, загорелось здание Банка России.
На Неглинной улице в Москве произошел пожар. Загорелся дом, который расположен рядом со зданием Центробанка России, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возгорание произошло на пятом этаже.
По другим данным, пожар произошел в самом здании Банка России.
Позднее стало известно, что открытое горение в здании ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал.