ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп отменил визит Помпео в КНДР

20:49
  • пятница
  • 24 августа 2018

​Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео не поедет в Северную Корею на следующей неделе. По его словам, Вашингтон недоволен прогрессом в денуклеаризации Корейского полуострова.

США не видят достаточного прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова. В связи с этим, президент страны Дональд Трамп дал указание госсекретарю Майку Помпео отменить визит в КНДР на следующей неделе.

"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею сейчас, так как, я считаю, что мы не добиваемся достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова", - написал хозяин Белого дома в Twitter.

Также он подчеркнул, что из-за более жесткой торговой позиции с Китаем, он не думает, что "они помогают в процессе денуклеаризации, как раньше", несмотря на санкции ООН.

Также Трамп подчеркнул, что Помпео еще поедет в КНДР в будущем. Это произойдет после того, как наладятся торговые отношения с Китаем. Кроме того, он отметил, что сам хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в скором времени.

В четверг сообщалось, что глава Госдепа США Майк Помпео на следующей неделе посетит Пхеньян. Вместе с ним туда должен был прилететь спецпредставитель ведомства по КНДР Стивен Биган. О его назначении ранее объявил сам Помпео. Отмечалось, что госсекретарь США не планирует встречаться с Ким Чен Ыном.

Новости по теме
Дональд Трамп и Майкл Помпео
Дональд Трамп и Майкл Помпео
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение