Трамп отменил визит Помпео в КНДР

США не видят достаточного прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова. В связи с этим, президент страны Дональд Трамп дал указание госсекретарю Майку Помпео отменить визит в КНДР на следующей неделе.

"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею сейчас, так как, я считаю, что мы не добиваемся достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова", - написал хозяин Белого дома в Twitter.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...