Трамп отменил визит Помпео в КНДР

​Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео не поедет в Северную Корею на следующей неделе. По его словам, Вашингтон недоволен прогрессом в денуклеаризации Корейского полуострова.

США не видят достаточного прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова. В связи с этим, президент страны Дональд Трамп дал указание госсекретарю Майку Помпео отменить визит в КНДР на следующей неделе.

"Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею сейчас, так как, я считаю, что мы не добиваемся достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова", - написал хозяин Белого дома в Twitter.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г.

Также он подчеркнул, что из-за более жесткой торговой позиции с Китаем, он не думает, что "они помогают в процессе денуклеаризации, как раньше", несмотря на санкции ООН.

Также Трамп подчеркнул, что Помпео еще поедет в КНДР в будущем. Это произойдет после того, как наладятся торговые отношения с Китаем. Кроме того, он отметил, что сам хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в скором времени.

В четверг сообщалось, что глава Госдепа США Майк Помпео на следующей неделе посетит Пхеньян. Вместе с ним туда должен был прилететь спецпредставитель ведомства по КНДР Стивен Биган. О его назначении ранее объявил сам Помпео. Отмечалось, что госсекретарь США не планирует встречаться с Ким Чен Ыном.