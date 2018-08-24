В Москве после реконструкции открылся кинотеатр "Иллюзион"

В Москве после реконструкции открылся один из старейших кинотеатров столицы "Иллюзион". По словам министра культуры России Владимира Мединского, он станет единственным в стране круглосуточным кинотеатром.

Один из старейших кинотеатров Москвы "Иллюзион" открылся после реконструкции. Как сообщил ТАСС со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского, кинозал станет единственным в стране с круглосуточным режимом работы.

"Это будет единственный в России круглосуточный кинотеатр", - сказал он.

Мединский отметил, что "Иллюзион" является особым кинотеатром, который создавался специально для показа лучших фильмов из коллекции Госфильмофонда России.

"Это не традиционный коммерческий кинозал - это кинозал, куда можно прийти и посмотреть уникальные картины, которые вы не найдете ни в интернете, ни в частных коллекциях, ни на платных ресурсах. Это шедевры мирового и российского кино", - подчеркнул министр.