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В Москве после реконструкции открылся кинотеатр "Иллюзион"

21:06
  • пятница
  • 24 августа 2018

В Москве после реконструкции открылся один из старейших кинотеатров столицы "Иллюзион". По словам министра культуры России Владимира Мединского, он станет единственным в стране круглосуточным кинотеатром.

Один из старейших кинотеатров Москвы "Иллюзион" открылся после реконструкции. Как сообщил ТАСС со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского, кинозал станет единственным в стране с круглосуточным режимом работы. 

 "Это будет единственный в России круглосуточный кинотеатр", - сказал он.

Мединский отметил, что "Иллюзион" является особым кинотеатром, который создавался специально для показа лучших фильмов из коллекции Госфильмофонда России. 

"Это не традиционный коммерческий кинозал - это кинозал, куда можно прийти и посмотреть уникальные картины, которые вы не найдете ни в интернете, ни в частных коллекциях, ни на платных ресурсах. Это шедевры мирового и российского кино", - подчеркнул министр. 

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