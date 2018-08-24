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Адвокат Ярошенко попросил разобраться в его деле спецдокладчиков ООН

21:43
  • пятница
  • 24 августа 2018

Защита российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, попросила разобраться в его деле спецдокладчиков ООН.

Защита попросила спецдокладчиков ООН разобраться в деле Константина Ярошенко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

"Были отправлены запросы за моей подписью и от имени Константина Ярошенко, который полностью согласен с этой инициативой, специальным докладчикам ООН", - сказал он. 

По словам Тарасова, речь идет о спецдокладчике ООН по пыткам Нильсе Мельцере, а также о его коллеге Сенг Фил-Хонге, который занимается проблемой произвольных задержаний. В тексте обращения содержится просьба "разобраться в деле Ярошенко". Это может повлечь начало расследования. 

Ярошенко был задержан в мае 2010 года в Либерии американскими спецслужбами. Он был перевезен в США, где россиянину предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды кокаина. Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы. В настоящее время он отбывает срок в тюрьме "Данберри" в Коннектикуте. 24 августа 2018 года Ярошенко впервые за семь лет увиделся с женой и дочерью.

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