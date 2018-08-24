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Названа причина пожара в здании Центробанка в Москве

21:49
  • пятница
  • 24 августа 2018

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в здании Центробанка. В МЧС сообщили, что сотрудники Банка России сами эвакуировались из здания до приезда пожарных.

Причиной возгорания в здании Центробанка России на Неглинной улице могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал сотрудник столичного МЧС Дмитрий Ширлин, 10 человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания Центробанка до прибытия пожарных.

Среди эвакуированных оказался ряд представителей руководства ЦБ. Они на момент ЧП находились на рабочих местах, передает "Интерфакс". В частности, речь идет о первых зампредах Центробанка Дмитрие Тулине и Сергее Швецове.

По данным источника, во время пожара в здании ЦБ горела оргтехника.

Пожар произошел в здании Банка России на Неглинной улице в Москве вечером, 24 августа. Возгорание произошло на пятом этаже. В результате пожара никто не пострадал.

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