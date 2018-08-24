В Марселе пассажирский поезд сошел с рельсов

Высокоскоростной поезд сошел с рельсов во французском Марселе. В результате происшествия никто не пострадал.

Во Франции при въезде на вокзал Марселя с рельсов сошел высокоскоростной поезд. Об этом сообщает РИА Новости.

Состав двигался на низкой скорости. В этот момент в поезде находилось 350 пассажиров.

Alors mon wagon a déraillé à l'arrivée en gare de Marseille Saint Charles. Tout va bien mais c'était assez impressionant de sentir des mouvements verticaux dans un train, même à vitesse réduite. On a été assez rapidement évacué par la sécurité. pic.twitter.com/7KA2xtqGD3 — Hugo Florent (@Florent_Hugo_) 24 августа 2018 г.

Никто не пострадал в результате происшествия.

По данным ТАСС, аварийный состав эвакуировали службами спасения. Движение поездов в Марселе и на линии, связывающей южную столицу Франции с Лионом и Парижем, нарушено.