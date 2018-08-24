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В Марселе пассажирский поезд сошел с рельсов

22:33
  • пятница
  • 24 августа 2018

Высокоскоростной поезд сошел с рельсов во французском Марселе. В результате происшествия никто не пострадал.

Во Франции при въезде на вокзал Марселя с рельсов сошел высокоскоростной поезд. Об этом сообщает РИА Новости.

Состав двигался на низкой скорости. В этот момент в поезде находилось 350 пассажиров.

Никто не пострадал в результате происшествия.

По данным ТАСС, аварийный состав эвакуировали службами спасения. Движение поездов в Марселе и на линии, связывающей южную столицу Франции с Лионом и Парижем, нарушено.

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