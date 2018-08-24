ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генконсульсто России в Киеве забросали дымовыми шашками

22:56
  • пятница
  • 24 августа 2018

Неизвестный бросил две дымовые шашки в сторону Генконсульства России в Киеве. Инцидент не привел к какому либо существенному ущербу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный бросил две дымовые шашки в сторону Генконсульства России в Киеве. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

"24 августа в Печерском районе столицы забросали дымовыми шашками консульство России в Украине на улице Добровольческих батальонов, 5", - сообщил источник интернет-издания "Страна.ua" в МВД.

Инцидент произошел во второй половине дня. Происходящее заметил заступивший на охрану здания сотрудник Нацгвардии. По его словам, неизвестный мужчина бросил две дымовые шашки, одна из которых попала на территорию консульского отдела диппредставительства, вторая - упала у забора здания.

Никакого существенного ущерба зафиксировано не было. В настоящее время МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве по факту случившегося. 

Главное сегодня
Консульство России в Киеве
Консульство России в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение