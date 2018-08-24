Генконсульсто России в Киеве забросали дымовыми шашками

Неизвестный бросил две дымовые шашки в сторону Генконсульства России в Киеве. Инцидент не привел к какому либо существенному ущербу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный бросил две дымовые шашки в сторону Генконсульства России в Киеве. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на украинские СМИ.

"24 августа в Печерском районе столицы забросали дымовыми шашками консульство России в Украине на улице Добровольческих батальонов, 5", - сообщил источник интернет-издания "Страна.ua" в МВД.

Инцидент произошел во второй половине дня. Происходящее заметил заступивший на охрану здания сотрудник Нацгвардии. По его словам, неизвестный мужчина бросил две дымовые шашки, одна из которых попала на территорию консульского отдела диппредставительства, вторая - упала у забора здания.

Никакого существенного ущерба зафиксировано не было. В настоящее время МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве по факту случившегося.