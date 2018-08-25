СМИ узнали о проблемах разведки США в Москве

Разведка США стала получать меньше информации от своих осведомителей, которые находятся в России. По мнению разведведомств США, они перестали выходить на связь из-за "агрессивной контрразведки Москвы".

Работающие в России агенты Вашингтона стали меньше выходить на связь с американскими разведслужбами, об этом пишет американское издание The New York Times.

Информаторы ЦРУ "затихли" в последние два года. По мнению разведведомств США, это связано с "агрессивной контрразведкой Москвы".

Кроме того, проблемы со сбором данных могут быть связаны с высылкой разведчиков США, которые работали в России в американских дипломатических представительствах, а также в связи с расследованием Минюста США о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Источники газеты считают маловероятным, что осведомители могли быть скомпрометированы или убиты.